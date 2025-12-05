«Спасибо, что не устаете»: глава Верхнеуслонского района отметил вклад волонтеров в СВО

Волонтеры Верхнеуслонского района отметили День добровольца. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, прошло в районном Доме культуры и собрало сотни участников. На сцене выступили лучшие творческие коллективы района, а среди зрителей были волонтеры, меценаты, представители предприятий и организаций, поддерживающие благотворительные инициативы.

Особую часть программы посвятили тем, кто помогает участникам Специальной военной операции. Глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин вручил 55 Благодарственных писем за активное участие в добровольческом движении. В своем обращении он отметил значимость этой работы и искренне поблагодарил присутствующих.

«Спасибо, что не устаете, что продолжаете свою работу. Благодаря таким людям, как вы, наши бойцы однозначно одержат победу над врагом. У нас в районе нет ни одного сельского поселения, где не было бы волонтеров. Низкий поклон вам за ваш нелегкий труд», – подчеркнул Евгений Варакин.

На мероприятии присутствовал и победитель программы «Батырлар. Герои Татарстана» Максим Лядов, наставником которого является глава района. Ветеран СВО выразил благодарность верхнеуслонским добровольцам за поддержку, которую они оказывают бойцам.

«Трудно выразить словами, насколько важна ваша помощь для тех, кто сейчас находится на передовой. От лица всех участников СВО хочу сказать вам огромное спасибо за вашу работу. Вы – настоящая опора для фронта», – сказал Максим Лядов.

С начала Специальной военной операции из Верхнеуслонского района было направлено 60 гуманитарных миссий.

Это 110 большегрузов с необходимыми вещами и продуктами, а также 200 единиц спецтехники. Общий объем помощи, который волонтеры района передали бойцам, превысил 150 млн рублей.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.