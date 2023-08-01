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Происшествия 1 августа 2023 14:56

В Верхнем Услоне нашли тело пропавшего во время урагана мужчины

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В Верхнем Услоне обнаружили тело пропавшего во время урагана мужчину, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Тело Андрея Мошкова спасатели обнаружили в 300 метрах от берега Волги в районе села Студенец.

Поиски мужчины велись с 29 июля. 30 июля водолазы-спасатели ЗПСО№2 ПСС РТ обследовали 3000 кв.м акватории, а за 31 июля водолазы-спасатели ЗПСО№2 ПСС РТ применяли эхолот и вели поиски методом траления, обследовав 100 000 кв.метров. Сегодня поиски были продолжены и мужчину нашли.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 29 июля Андрей Мошков не успел выбраться из воды во время стихийного бедствия. Произошло это в деревне Студенец. На месте были организованы поисковые работы.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#утонул мужчина
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