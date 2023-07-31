В Верхнем Услоне ищут мужчину, пропавшего во время урагана

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что 29 июля во время урагана в Верхнем Услоне пропал местный житель.

Как рассказала агентству супруга мужчины, Андрей Мошков не успел выбраться из воды во время стихийного бедствия. Произошло это в деревне Студенец.

Молодой человек худощавого телосложения, был одет в плавки, рост 186 сантиметров.