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Руc Тат
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Происшествия 31 июля 2023 14:14

В Верхнем Услоне ищут мужчину, пропавшего во время урагана

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Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что 29 июля во время урагана в Верхнем Услоне пропал местный житель.

Как рассказала агентству супруга мужчины, Андрей Мошков не успел выбраться из воды во время стихийного бедствия. Произошло это в деревне Студенец.

Молодой человек худощавого телосложения, был одет в плавки, рост 186 сантиметров.

Жителей республики, обладающих водным транспортом, просят помочь в поисках. Желающие могут обратиться по номеру телефона - 8 987 001 73 66 (Алла).

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ агентству уточнили, что поиски идут уже второй день. За вчерашний день водолазы ЗПСО-2 обследовали 3000 кв.м.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате урагана погибли 9 жителей Татарстана и 47 получили различные травмы.

#поиски мужчины
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