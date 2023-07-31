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В Верхнем Услоне ищут мужчину, пропавшего во время урагана
Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что 29 июля во время урагана в Верхнем Услоне пропал местный житель.
Как рассказала агентству супруга мужчины, Андрей Мошков не успел выбраться из воды во время стихийного бедствия. Произошло это в деревне Студенец.
Молодой человек худощавого телосложения, был одет в плавки, рост 186 сантиметров.
Жителей республики, обладающих водным транспортом, просят помочь в поисках. Желающие могут обратиться по номеру телефона - 8 987 001 73 66 (Алла).
В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ агентству уточнили, что поиски идут уже второй день. За вчерашний день водолазы ЗПСО-2 обследовали 3000 кв.м.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате урагана погибли 9 жителей Татарстана и 47 получили различные травмы.
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