В МЧС рассказали подробности поисков мужчины, пропавшего во время урагана в Татарстане

В ГУ МЧС России по РТ рассказали «Татар-информу» подробности поисков мужчины, который пропал во время урагана в Верхнем Услоне.

Напомним, мужчина пропал 29 июля. Как рассказала агентству супруга мужчины, Андрей Мошков не успел выбраться из воды во время стихийного бедствия. Произошло это в деревне Студенец. Молодой человек худощавого телосложения, был одет в плавки, рост 186 сантиметров.

Сегодня спасатели ЗПСО№2 ПСС РТ применяли эхолот и вели поиски методом траления.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ