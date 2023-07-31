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Происшествия 31 июля 2023 21:15

В МЧС рассказали подробности поисков мужчины, пропавшего во время урагана в Татарстане

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В ГУ МЧС России по РТ рассказали «Татар-информу» подробности поисков мужчины, который пропал во время урагана в Верхнем Услоне.

Напомним, мужчина пропал 29 июля. Как рассказала агентству супруга мужчины, Андрей Мошков не успел выбраться из воды во время стихийного бедствия. Произошло это в деревне Студенец. Молодой человек худощавого телосложения, был одет в плавки, рост 186 сантиметров.

Сегодня спасатели ЗПСО№2 ПСС РТ применяли эхолот и вели поиски методом траления.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Жителей республики, обладающих водным транспортом, просят помочь в поисках. Желающие могут обратиться по номеру телефона - 8 987 001 73 66 (Алла).

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#МЧС #пропал мужчина
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