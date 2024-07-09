В Верхнем Услоне начнут строить Город электронной коммерции

Фото предоставлено Сергеем Толмацким

Снижение маятниковой миграции и поступления в местный бюджет — приоритеты, которые поспособствуют дальнейшему динамичному развитию Верхнеуслонского района. Такое заявление на встрече с потенциальными резидентами проекта «Создание промышленного (индустриального) парка „Верхний Услон“» сделал исполняющий обязанности руководителя исполкома района Евгений Варакин.

Первый этап проекта был рассмотрен и одобрен в марте 2023 года на заседании Инвестиционного совета республики под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова. На начальном этапе запланировано строительство почти 15 тыс. квадратных метров промышленных площадей, где будет размещено производство одежды, обуви, косметики, мягких игрушек и различных аксессуаров, а также создана площадка для интернет-торговли. Конечный результат — создание Города электронной коммерции.

Фото предоставлено Сергеем Толмацким

На данный момент стать резидентами промышленного парка «Верхний Услон» уже изъявили желание 11 компаний.

На встрече с бизнесменами Евгений Варакин обсудил перспективы реализации масштабного проекта, намечена «дорожная карта» по его выполнению.

Фото предоставлено Сергеем Толмацким

Напомним, 17 июня в Верхнеуслонском районе Татарстана произошла смена руководства. Муниципалитет возглавил Евгений Варакин, который два года в статусе вице-премьера РТ восстанавливал подшефные города в Луганской Народной Республике. Что пообещал жителям новый управляющий — читайте в статье «Татар-информа»: «Буду биться до последней капли крови»: Варакин после ЛНР встал у руля района Татарстана.