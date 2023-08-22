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Экономика 22 августа 2023 10:10

В ВЭБ.РФ оценили возможность изменения ключевой ставки до конца года

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В ВЭБ.РФ оценили возможность изменения ключевой ставки до конца года
Фото: cbr.ru

Центробанк, скорее всего, не будет в этом году менять ключевую ставку. Такое мнение высказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в кулуарах форума «Технопром» в Новосибирске, передает ТАСС.

«Они вряд ли снизят ставку до конца года, – рассуждает Клепач. – Пока, при том, что происходит, я думаю, они не будут дальше [ставку] повышать».

Напомним, на внеплановом заседании 15 августа совет директоров Банка РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Последний раз ключевую ставку ЦБ повышал 21 июля этого года, с 7,5 до 8,5% годовых. До этого ставка оставалась неизменной с сентября 2022-го. Перед этим ЦБ поднимал ключевую ставку в конце февраля 2022-го — вскоре после начала специальной военной операции на Украине и заморозки золотовалютных резервов России в странах Запада. Тогда она была увеличена с 9,5% до 20%.

#ключевая ставка
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