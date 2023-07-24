В двух районах Казани демонтировали 1329 гаражей – на их месте создают новые парковки

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За все время работы программы «Наш двор», с 2020-го по 2023 год, в Вахитовском и Приволжском районах Казани демонтировали 1329 гаражей и убрали 81 автомобиль с дворовых территорий. На их месте высаживают растения и обустраивают новые парковки, сообщил на деловом понедельнике глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

«Важная работа в рамках программы „Наш двор“ — демонтаж незаконно установленных гаражей и вывоз заброшенных машин. Все это занимает огромные площади, которые могли бы быть использованы более эффективно. Сейчас вместо гаражей высаживаются деревья, создаются новые парковочные места», — отметил спикер.

Например, во дворе по ул.Сыртлановой, 1 жители получили расширенный заезд и увеличенное число парковочных мест. А во дворе Военного городка-2 вместо 35 гаражей появилась аллея из 60 тополей. В этом году удалось увеличить количество парковочных мест на 3,2 тыс. мест.

В общей сложности в Вахитовском и Приволжском районах Казани за три года отремонтировано 206 дворов. В этом году ремонт произведут еще в 76 дворах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что комплекс дворов, объединяющий 8 домов, стал продолжением парка Тинчурина в Казани.