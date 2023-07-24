Комплекс дворов, объединяющий 8 домов, стал продолжением парка Тинчурина в Казани

Комплекс дворов по улице Татарстан, объединяющий сразу восемь многоквартирных домов, стал своеобразным продолжением парка имени Карима Тинчурина в Казани и увеличил прогулочную территорию на более чем 26 тыс. кв. метров. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов.

«Во дворах создали уютную зону для отдыха, игровые и спортивные площадки для детей и взрослых», — отметил спикер.

Помимо улицы Татарстан, в этом году завершается благоустройство целого микрорайона на Горках, ограниченного улицами Гарифьянова, Мавлютова, Парина и Сыртлановой.

«За два года здесь проведут благоустройство территории площадью более 133 тыс. кв. метров, а это практически 20 полноразмерных футбольных полей», — сказал докладчик.

В этом году работы здесь ведутся на 26 тыс. кв. метров. По завершении проекта появятся новые детские площадки, более чем в два раза увеличится парковочное пространство, а там, где раньше были «народные тропы», появятся асфальтированные тротуары.

«Если здесь завершения работ ждут более 2,5 тыс. горожан, то 37 жителей дома №41 по улице Сары Садыковой переживали за свой двор. В тесном диалоге с ними в этом году мы благоустроили самый маленький двор площадью всего 822 кв. метра», — доложил глава администрации.

Всего же в Вахитовском и Приволжском районах Казани за три года отремонтировано 206 дворов. В этом году ремонт произведут еще в 76 дворах. План дорожных работ по инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым программе «Наш двор» на 2023 год выполнен на 71,5%. Полностью они завершены на 43 объектах. Продолжается приведение в порядок 16 дворовых территорий.