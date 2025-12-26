news_header_top
Культура 26 декабря 2025

В Узбекистане начались съемки фильма о Шигабутдине Марджани

В Узбекистане начались съемки художественного фильма «Учитель» о выдающемся татарском богослове и просветителе Шигабутдине Марджани. Об этом рассказали в пресс-службе «Татаркино».

Картина рассказывает о детстве Марджани и его учебе в Бухаре и Самарканде, где он начинает заниматься научной деятельностью: самостоятельно изучает математику и историю, переписывает книги, составляет карты, на которых в том числе указано расположение татарских ханств.

Съемки начнутся в историческом медресе «Мири Араб» в Бухаре, в котором обучался Марджани. По словам генерального продюсера фильма Миляуши Айтугановой, в медресе имеется именная табличка в память о просветителе и даже сохранилась комната, в которой он мог бы проживать.

«В Самарканде запланированы две съемочные локации – восточный базар и дворец. Известно, что казый этого города, оценивший уровень образованности Марджани, приглашал его личным учителем для своих детей», – приводит слова Миляуши Айтугановой пресс-служба «Татаркино».

Роль молодого Шигабутдина исполняет артист Татарского ТЮЗа имени Кариева Булат Гатауллин. Режиссером фильма от Татарстана стал Рамиль Тухватуллин, а от Узбекистана – Илхом Мухаммадиброхимов. Продюсером картины от Узбекистана станет Абдрауф Жураев.

В съемках казанского периода жизни будут задействованы татарстанские актеры. Шигабутдина в детстве сыграет сын певицы Асылъяр, а роли его родителей исполнят Гульчачак и Ирек Хафизовы – актеры театра имени Тинчурина.

Фильм «Учитель» снимается в рамках сотрудничества киноучреждений Татарстана и Узбекистана. В марте 2024 года в ходе мероприятий, приуроченных к 100-летию татарстанской кинематографии, «Узбеккино» и «Татаркино» подписали меморандум о съемках копродукции о Шигабутдине Марджани. В производстве участвуют кинокомпания «Фильм Фьюжн ПРО» на базе киноконцерна «Мосфильм», Министерство культуры РФ, Агентство кинематографии при Министерстве культуры Республики Узбекистан и ГБУК РТ «Татаркино».

Картина будет готова в 2026 году, когда Казань станет культурной столицей исламского мира, уточняет пресс-служба «Татаркино».

