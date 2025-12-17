В Татарстане в 2026 году издадут 10 томов собрания произведений Шагабутдина Марджани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане готовят 10-томник собрания сочинений Шагабутдина Марджани. Об этом на общем собрании Академии наук РТ по итогам 2025 года сообщил ее вице-президент Айнур Тимерханов.

«Крупнейшим проектом обещает стать академическое издание 10-томного собрания сочинений всемирно известного татарского богослова Шагабутдина Марджани», – заявил он.

Издание собрания сочинений будет приурочено к объявлению Казани культурной столицей Исламского мира в 2026 году.