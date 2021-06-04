В салате и осьминогах ресторана More&More Роспотребнадзор РТ нашел кишечную палочку

Управление Роспотребнадзора по Татарстану обнаружило в блюдах из морепродуктов из меню казанского ресторана More&More кишечную палочку. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала руководитель ведомства Марина Патяшина.

«Выявлены нарушения текущего характера санитарно-эпидемиологических правил. Выявлены нестандартные результаты лабораторных исследований салата с копченым лососем и с осьминога-гриль. Обнаружена бактерии группы кишечной палочки», — отметила спикер в беседе с корреспондентом агентства.

Патяшина уточнила, что причиной появлений бактерий могли стать грязные руки персонала или другие нарушения гигиены.

«Остальные результаты лабораторных исследований у нас еще не готовы. И по завершении проверки будут приняты все меры административного воздействия. Пока об этом говорить рано, ждем окончательных результатов», — пояснила главный санитарный врач РТ.

По информации Роспотребнадзора РТ, устрицы из этого ресторана, на которые жаловались посетители, в настоящее время еще на ислледовании. Результаты будут известны в ближайшее время.

Сначала в социальных сетях появилась информации об отравлении посетителейв More&More. После этого в Роспотребнадзоре заявили, что обращений граждан, связанных с этим рестораном, в ведомство не поступало. По данным надзорного органа, ни один человек после посещения заведения за медицинской помощью не обратился.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что поставщики ресторана начали внутреннее расследование после того, как в СМИ появилась информация о массовом отравлении устрицами на открытии летней веранды ресторана в Казани.

Фото: Александр Эшкинин.