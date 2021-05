Ресторан More & More начал проверку после информации об отравлении посетителей устрицами

В распоряжении агентства появился официальный комментарий агентства TrendFox, которое представляет ресторан More & Morе.

По словам представителя TrendFox Марины Образковой, поставщики ресторана начали внутреннее расследование после того, как в СМИ появилась информация о массовом отравлении устрицами на открытии летней веранды ресторана в Казани.

«Управляющий заведением уже изучил документы поставщиков свежей морепродукции, они полностью соответствуют требованиям контролирующих органов. Также они подтверждают, что вся продукция была свежей и качественной», – рассказала Марина Образкова.

В ресторане изучили записи камер видеонаблюдения, каких-либо нарушений не обнаружили. Сегодня в More & More ждут сотрудников Роспотребнадзора, которые также будут изучать всю имеющуюся информацию.

«Ресторан More & More с самого открытия работает с одними и теми же проверенными поставщиками. Каждый продукт, поступающий в ресторан, имеет сертификаты качества, без которых мы не смогли бы предлагать их гостям. Вся продукция в ресторане хранится в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора», – рассказал ресторатор и основатель холдинга Bulldozer Group, в который входит More & More, Александр Орлов.

По его словам, в день открытия летней веранды была поставка устриц, а морепродукты хранили в ресторане в соответствии со всеми нормами.

«Я сожалею, что наши гости столкнулись с подобной ситуацией, и готов возместить денежные средства, потраченные на лечение. Мы на связи со всеми пострадавшими, и никто не останется без внимания и участия», – отметил он.

В ресторане утверждают, что управляющий заведением еще до выяснения всех обстоятельств связался с пострадавшими, узнал об их самочувствии и предложил компенсировать все затраты на медицинские услуги.

По данным собственного источника ИА «Татар-информ», знакомого с ситуацией, ни один посетитель после отравления в медицинские учреждения не обратился.

Ранее агентство сообщало, что посетители ресторана More & More пожаловались на плохое самочувствие после открытия летней веранды. Гневные комментарии появились под постами на странице ресторана в соцсети Instagram.