Посетители одного из казанских ресторанов отравились устрицами

Посетители ресторана More&More пожаловались на плохое самочувствие после открытия летней веранды. Гневные комментарии появились под постами на странице ресторана в соцсети Instagram.

«Были на открытие террасы компанией из 10 человек. У людей, которые ели устрицы, а это 7 человек, отравление, девушке ставили капельницу. Со слов администратора, мы не единственные пострадавшие гости, отравление имеет массовый характер. Прошу разобраться в этой ситуации», — говорится в одном из комментариев.

В ответах на этот комментарий еще несколько людей подтвердили информацию об отравлении.

«Хорошо вы подали устриц на открытии. Все, кто ел, знакомые, отравились! Все с температурой! [С признаками пищевого отравления]. Думал, сегодня не выживу. Все слегли, кто кушал устрицы», — пожаловался еще один пользователь.

Чтобы облегчить защиту прав потребителей, необходим коллективный иск. Для этого нужно, чтобы 20 пострадавших обратилось за медицинской помощью. Тогда в Управление Роспотребнадзора по Татарстану придет информация о коллективном отравлении и помощь в оказании юридической помощи.

Из собственного источника ИА «Татар-информ» известно, что проверку ресторана представители надзорных органов уже начали.