В усадьбе Сандецкого откроется выставка костюмов театра имени Качалова

В главном здании Музея ИЗО Татарстана – усадьбе Сандецкого – с 20 по 29 марта можно будет увидеть небольшую выставку сценических костюмов из коллекции театра имени Качалова. Она приурочена ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта, и станет одним из мероприятий первой всероссийской акции «Ночь театрального искусства», посвященной 150-летию Союза театральных деятелей России.

Посетители смогут рассмотреть с близкого расстояния более десяти костюмов – образцы из спектаклей по русской и зарубежной, классической и современной драматургии. Они будут представлены на первом этаже, в интерьерах экспозиции, совместно и наравне с живописными шедеврами русского искусства.

«Театральное искусство – это искусство настоящего, искусство живое: спектакль оживает и умирает за один вечер и остается подлинным только в памяти зрителей. От спектакля остается только то, что создают театральные художники: декорации, предметы реквизита, костюмы. Они полноправные участники театрального действия, которые становятся спустя годы единственными свидетелями того или иного явления, и в результате этого процесса из „мира театра“ они отправляются в „мир музея“, чтобы рассказать нам о живой театральной истории. Именно поэтому мы решили сделать совместный проект с Музеем изобразительных искусств Татарстана», – рассказал «Татар-информу» заместитель директора театра имени Качалова, заведующий музеем театра Роман Копылов.

Сценические наряды, которые увидят посетители выставки, в свое время создавали для театра имени Качалова такие художники, как Владимир Никитин, Эрнст Гельмс, а большинство образов – народный художник Татарстана, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии имени Тукая Александр Патраков, ушедший из жизни осенью 2024 года. Как подчеркнули в театре, костюмы как музейные экспонаты впервые будут показаны вне его пространства.

Ночь театрального искусства будет организована в этом году в России впервые. Бесплатные ночные спектакли, экскурсии за кулисы, мастер-классы и творческие встречи проведут театры более 70 регионов страны. В Казани программу всероссийской культурно-просветительской акции Качаловский театр подготовил совместно с Музеем ИЗО Татарстана. В нее вошли не только выставки, но и лекции, детские занятия и экскурсии, посвященные театральному искусству.

Как инициатива Союза театральных деятелей России акция приурочена к юбилею профорганизации и ко Всемирному дню театра 27 марта. А в Казани – еще и к 235-летию театра имени Качалова, которое он отметил в феврале минувшего года.