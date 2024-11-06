Умер главный художник театра Качалова Александр Патраков

Александр Патраков

Фото: t.me/teatr_kachalova/

Сегодня, 6 ноября, на 77-м году жизни скончался главный художник Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. И. Качалова Александр Патраков. Об этом сообщает пресс-служба театра в своем Telegram-канале.

«Жизнь Александра Патракова — это более 50 лет творчества, это 120 спектаклей по произведениям русской, мировой и современной драматургии, это почти десяток выставок, это сотни восторженных отзывов зрителей и высоких оценок авторитетнейших искусствоведов», — подчеркнули в театре.

Патраков работал в театре имени Качалова с 1994 года, тридцать лет. До этого сценограф трудился художником-постановщиком и главным художником в театрах Челябинска, Новокузнецка, Куйбышева, Ярославля, Читы, Ростова-на-Дону.

«Работая всю творческую жизнь в тандеме с режиссером Александром Славутским, Александр Патраков выступал в его спектаклях полноправным соавтором постановки», — особо отметили в театре Качалова.

В культурном учреждении также упомянули «живописность и конструктивность, метафоричность и узнаваемость бытовых деталей» сценографии Патракова наряду с его работой графика-плакатиста.

Александр Михайлович Патраков был членом Союза художников РФ и Союза театральных деятелей РФ. Заслуженный деятель искусств России, народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.