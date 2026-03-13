В Казани Ночь театрального искусства предварит фотовыставка Ильи Славутского

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана 13 марта откроется фотовыставка «День театра Ильи Славутского». В Казани она станет стартовым мероприятием в череде событий первой всероссийской акции «Ночь театрального искусства», которая приурочена ко Всемирному дню театра (27 марта) и 150-летию Союза театральных деятелей России.

Актер и режиссер театра имени Качалова, фотохудожник, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» представит 60 кадров, сделанных в разные годы. Снимки расскажут о характерах, персонажах, театральном закулисье и людях, создающих театр. Выставкой Илья Славутский отмечает в нынешнем году и 20-летие своего фотохобби.

«Такие похожие и в то же время совершенно разные, отличные друг от друга, все эти кадры объединяет одна тема – театр. И как искусство, и как целая жизнь. На фотографиях будут лица коллег и друзей, архивные, ставшие уже историческими, уникальные репортажные закулисные зарисовки из жизни одного из старейших театров страны, а также постановочные работы – тоже своего рода спектакль, ироничный и серьезный, веселый и грустный», – рассказал «Татар-информу» заместитель директора театра имени Качалова, заведующий музеем театра Роман Копылов.

Начиная с 2006 года состоялось уже более десяти персональных фотовыставок Ильи Славутского.

Ночь театрального искусства будет организована в этом году в России впервые. Бесплатные ночные спектакли, экскурсии за кулисы, мастер-классы и творческие встречи проведут театры более 70 регионов страны. В Казани программу всероссийской культурно-просветительской акции Качаловский театр подготовил совместно с Музеем ИЗО Татарстана. В нее вошли не только выставки, но и лекции, детские занятия и экскурсии, посвященные театральному искусству.

Как инициатива Союза театральных деятелей России акция приурочена к юбилею профорганизации и ко Всемирному дню театра, 27 марта. А в Казани – еще и к 235-летию театра имени Качалова, которое он отметил в феврале минувшего года.