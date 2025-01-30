В упавшем в США самолете были бывшие российские фигуристы Шишкова и Наумов

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов были на борту потерпевшего крушение самолета в Вашингтоне, сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник.

52-летняя Шишкова и 55-летний Наумов являются победителями чемпионата мира 1994 года, также они становились серебряными и бронзовыми призерами мировых первенств в парном катании, выигрывали одну серебряную и четыре бронзовые награды чемпионатов Европы, побеждали в финале Гран-при Международного союза конькобежцев сезона-1995/96. После завершения карьеры Шишкова и Наумов перешли на тренерскую работу, проживали в США с 1998 года.

Ранее стало известно, что на борту пассажирского самолета также находилась бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

Информация о столкновении между пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 и военным вертолетом над Вашингтоном поступила утром 30 января. После столкновения самолет рухнул в реку Потомак неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана.

По данным авиакомпании, на борту самолета находились 64 человека. На борту вертолета, как сообщает Reuters, было трое военных. По данным BNO News, по меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки Потомак. Спасательная операция продолжается.