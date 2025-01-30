У аэропорта Вашингтона пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом

В Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку, сообщает Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США, пишет CNN. На борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

Рейс 5342 авиакомпании American Airlines следовал из Уичито, штат Канзас, в Вашингтон. Это региональный реактивный самолет авиакомпании PSA Airlines — Bombardier CRJ700. Американская авиакомпания уже подтвердила, что их борт потерпел крушение.

Расследованием авиакатастрофы занимаются Национальный совет по безопасности на транспорте вместе с FAA.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила в эфире Fox News, что президент Дональд Трамп проинформирован о происшествии.

UPD (08:14). Как минимум четыре человека выжили после авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, их госпитализировали, передает NBC. Еще не менее 19 тел были извлечены из реки Потомак. Об этом сообщает информационный портал BNO News.

Новый шеф Пентагона Пит Хегсет заявил о начале расследования авиакатастрофы.