news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 30 января 2025 11:07

На борту потерпевшего крушение самолета в США была советская фигуристка Инна Волянская

Бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская была в числе пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«На борту разбившегося самолета находилась экс-россиянка, тренер по фигурному катанию Инна Волянская», – сказал собеседник агентства.

Инне Волянской 58 лет, она выступала в паре с Валерием Спиридоновым. Вместе пара завоевала бронзу на чемпионате СССР (1980), одержала победу на Спартакиаде народов СССР (1982) и стала обладателем Кубка СССР (1980).

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что на борту самолета также находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Информация о столкновении между пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 и военным вертолетом над Вашингтоном поступила утром 30 января. После столкновения самолет рухнул в реку Потомак неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана.

По данным авиакомпании, на борту самолета находились 64 человека. На борту вертолета, как сообщает Reuters, было трое военных. По данным BNO News, по меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки Потомак.

#США #авиакатастрофа
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

29 января 2025
Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

29 января 2025