На борту потерпевшего крушение самолета в США была советская фигуристка Инна Волянская

Бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская была в числе пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«На борту разбившегося самолета находилась экс-россиянка, тренер по фигурному катанию Инна Волянская», – сказал собеседник агентства.

Инне Волянской 58 лет, она выступала в паре с Валерием Спиридоновым. Вместе пара завоевала бронзу на чемпионате СССР (1980), одержала победу на Спартакиаде народов СССР (1982) и стала обладателем Кубка СССР (1980).

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что на борту самолета также находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Информация о столкновении между пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 и военным вертолетом над Вашингтоном поступила утром 30 января. После столкновения самолет рухнул в реку Потомак неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана.

По данным авиакомпании, на борту самолета находились 64 человека. На борту вертолета, как сообщает Reuters, было трое военных. По данным BNO News, по меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки Потомак.