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В Unilever рассказали о выборе «наименее плохого» решения по работе с Россией
Британская компания Unilever, производитель продуктов питания, бытовой химии и средств личной гигиены, решила продолжить работу в России в ограниченном формате, сочтя это «наименее плохим» вариантом в имеющихся обстоятельствах. Об этом рассказал новый генеральный директор компании Хейн Шумахер, сообщает агентство Reuters.
По словам топ-менеджера, компания способна отказаться от своего российского бизнеса, но это могло бы привести к его национализации — с учетом «всех событий, которые произошли в последнее время».
В качестве альтернативного сценария Шумахер упомянул опцию продажа бизнеса в РФ. Однако, пояснил он, Unilever не смогла найти подходящего варианты, который отвечал бы ее «заявленным целям».
«Ни одна из этих опций не является по-настоящему хорошей, но окончательное решение продолжать наш бизнес в ограниченном формате является наименее плохим <…>», —подчеркнул руководитель Unilever.
Upd. (22.50): Ранее, в середине июля, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone и «Балтики» во временное управление РФ.
В начале марта 2022 года, вскоре после начала широкомасштабных боевых действий на Украине, Unilever объявила о приостановке экспорта в Россию и импорта из нее. Вместе с тем она продолжила продавать внутри страны продукцию, которая выпускается на российских заводах.
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