Компания Unilever объявила о приостановке экспорта в Россию и импорта из нее

Международная компания Unilever, производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса, объявила заявил о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, передает РИА Новости.

«Мы приостановили весь импорт и экспорт нашей продукции в Россию и из нее и прекратили все расходы на СМИ и рекламу. Мы не будем инвестировать в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России», — подчеркнули в компании, пояснив, что причиной такого решения стали действия РФ на Украине.

«Мы продолжим поставлять произведенные в России повседневные предметы первой необходимости и гигиенические средства для людей в стране», — уточнили в Unilever.

Компании Unilever принадлежат такие бренды, как Dove, Axe, Rexona, «Чистая Линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos, Cif и другие.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.