В уголовном деле блогера Аяза Шабутдинова насчитывается 280 томов

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего Аяза Шабутдинова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«После вручения Шабутдинову обвинительного заключения, более 280 томов уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

Дело было возбуждено сотрудниками МВД. Сам Шабутдинов свою вину отрицает. Он занимался продажей курсов, обещавших успешный старт в бизнесе. На момент ареста у него насчитывалось около 1,9 млн подписчиков в социальных сетях.

По данным следствия, с мая 2018 года по октябрь 2023 года от действий Шабутдинова и его соучастников пострадали 113 человек, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей. Общий материальный ущерб превысил 57 млн рублей.

В отношении других участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, добавили в прокуратуре.