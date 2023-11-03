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На блогера Шабутдинова возбудили уголовное дело о мошенничестве
В Москве против блогера Аяза Шабутдинова возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД России.
Ранее мы сообщали, что сотрудники УФСБ РФ по Москве пресекли противоправную деятельность известного бизнес-тренера.
По предварительным данным, Шабутдинов с сообщниками, действуя от имени нескольких юрлиц, обещал сделать из любого эффективного предпринимателя, который будет получать сверхдоходы.
Используя агрессивный маркетинг, блогер продавал образовательные программы, вебинары и тренинги, которые якобы помогут начать успешный бизнес.
В настоящее время имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
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