В Уфе рухнул купол минарета крупнейшей мечети-долгостроя «Ар-Рахим»

В Уфе ветер сорвал купол с одного из четырех минаретов мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева. Храм строится уже больше 15 лет. В последние годы строительные работы на объекте не ведутся.

Инцидент произошел в понедельник 13 марта днем. В соцсетях появились фотографии пользователей, которые сообщали, что купол «куда-то исчез». Вскоре выяснилось, что причиной стал, скорее всего, сильный ветер.

В администрации Уфы подтвердили, что купол минарета никуда не исчез, а «упал и лежит» на строительной площадке. Об этом со ссылкой на представителя уфимской мэрии пишет РБК.

«Никто не пострадал. Строительные работы там не проводились, так как строительство заморожено уже несколько лет», — отметили в администрации башкирской столицы.

В соцсетях тем временем ЧП вызвало бурное обсуждение. Один из самых популярных комментариев – о том, что это «знак свыше».

«То одна мечеть сгорела, то у другой купол обвалился. Похоже Всевышний уже устал давать другие знаки местным духовным деятелям, которые забыли про заветы, данные богом», — пишет некто с ником «Ловец душ».

«Муртаза бабая не стало, и мечеть разваливается», — констатирует пользователь Марсель Аминев.

Строительство крупнейшей в Башкортостане и одной из самых крупных в России мечетей началось в Уфе еще в 2007 году, когда был заложен первый камень. Средства на храм выделялись из благотворительного фонда «Урал» первого президента РБ Муртазы Рахимова. В 2016 году работы на объекте прекратились из-за финансового конфликта между заказчиком – Духовным управлением мусульман РБ и генеральным подрядчиком – компанией «Алтын курай», принадлежащей тогда управляющему делами ДУМ РБ Ильдару Ишееву. Судебные тяжбы между ООО «Алтын курай», ДУМ РБ и БФ «Урал» продолжаются по сей день.

В декабре 2022 года глава Башкирии Радий Хабиров оценил стоимость завершения строительства «Ар-Рахим» в 4 млрд рублей. По его словам, найти такую сумму республика сейчас не сможет, и открытия мечети стоит ждать не раньше, чем через три года.

Недавно бывший руководитель Госкомитета РБ по делам молодежи Рамиль Хисаметдинов обратился через соцсети к Раису Татарстана Рустаму Минниханову, попросив его помочь достроить уфимскую мечеть.