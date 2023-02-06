Асад согласился подключить МЧС России к устранению последствий землетрясения в Сирии

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, унесшего жизни большого количества людей, и предложил оказать необходимое содействие в ликвидации последствий стихийного бедствия.

«Башар Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию», – рассказали в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Россия выразила готовность немедленно предоставить помощь и Турции, которая также пострадала от природного явления. Об этом Владимир Путин поговорит сегодня с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно последним данным, число погибших в Сирии возросло до 403, в Турции – до 1 014.