Эрдоган принял помощь России в устранении последствий землетрясения

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями, повлекшими многочисленные человеческие жертвы Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подтвердил готовность немедленно оказать турецким партнерам необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия <...> Президент Турции тепло поблагодарил Владимира Путина за столь оперативную и искреннюю реакцию и сообщил, что дает указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей», – сказано в сообщении.

Отмечается, что конкретные предложения были переданы турецкой стороне по соответствующим каналам.

Напомним, сегодня утром в Турции и Сирии произошли землетрясения. Владимир Путин направил соболезнование и предложение о помощи лидерам обеих стран. В телефонном разговоре сирийский Президент Башар Асад согласился подключить МЧС России к устранению последствий землетрясения в республике.