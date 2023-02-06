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Ру Тат
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Официальная хроника
6 февраля 2023  18:40

Эрдоган принял помощь России в устранении последствий землетрясения

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями, повлекшими многочисленные человеческие жертвы  Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подтвердил готовность немедленно оказать турецким партнерам необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия <...> Президент Турции тепло поблагодарил Владимира Путина за столь оперативную и искреннюю реакцию и сообщил, что дает указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей», – сказано в сообщении.

Отмечается, что конкретные предложения были переданы турецкой стороне по соответствующим каналам. 

Напомним, сегодня утром в Турции и Сирии произошли землетрясения. Владимир Путин направил соболезнование и предложение о помощи лидерам обеих стран. В телефонном разговоре сирийский Президент Башар Асад согласился подключить МЧС России к устранению последствий землетрясения в республике.

 

 

#Владимир Путин #Реджеп Эрдоган
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