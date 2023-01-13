В Турции заявили о возможности предложить Европе новые альтернативы по поставкам газа

Турция после обнаружения крупнейших источников энергоресурсов может предложить новые альтернативы поставок газа для ряда европейских стран. По оценке экспертов, общие турецкие запасы в Черном море достигли 710 млрд кубометров, а на междунарожных рынках их стоимость оценили в 1 триллион долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подписание соглашения между Турцией и Болгарией о торговле природным газом является заметным событием для ЕС и балканских стран. Обновленный газ, обнаруженный Анкарой в Черном море, и ее мощная газовая инфраструктура могут предложить новые альтернативы для некоторых европейских стран», – сказано в сообщении.

Двумя годами ранее в Черном море Турция обнаружила крупное месторождение газа. Его объемы тогда оценили в 540 млрд кубометров. Тогда Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Позже стало известно о нахождении еще одного источника топлива с запасом 58 млрд кубометров. Сейчас Анкара уже может поставлять газ из 15 различных стран по трубопроводам и через терминалы. По словам представителей турецкий властей, эта позиция «несравненно лучше», чем у стран-членов ЕС, которые после войны между Украиной и Россией столкнулись с серьезными проблемами с поставками и ценами. Ранее турецкая компания Botaş и болгарская Bulgargaz также подписали контракт на поставку в Болгарию 1,5 млрд кубометров газа в год. Эта сделка привлекла к Турции внимание балканских стран и стран Восточной и Юго-Восточной Европы, особенно Северной Македонии, Молдовы и Румынии.