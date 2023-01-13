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Ру Тат
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Экономика
13 января 2023  20:16

В Турции заявили о возможности предложить Европе новые альтернативы по поставкам газа

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Турция после обнаружения крупнейших источников энергоресурсов может предложить новые альтернативы поставок газа для ряда европейских стран. По оценке экспертов, общие турецкие запасы в Черном море достигли 710 млрд кубометров, а на междунарожных рынках их стоимость оценили в 1 триллион долларов. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Подписание соглашения между Турцией и Болгарией о торговле природным газом является заметным событием для ЕС и балканских стран. Обновленный газ, обнаруженный Анкарой в Черном море, и ее мощная газовая инфраструктура могут предложить новые альтернативы для некоторых европейских стран», – сказано в сообщении.

 

 

#поставки газа #Турция #экономика
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