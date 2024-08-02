В Турции заблокировали доступ к Instagram*

С 2 августа соцсеть Instagram* заблокирована в Турции. Решение принято Советом по технологиям и коммуникациям, сообщает газета Birgün.

Причины ограничения работы соцсети не указаны, однако издание допускает, что оно могло быть введено из-за блокировки соболезнований в связи с гибелью в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Решение Instagram тогда осудил руководитель управления коммуникаций администрации Президента Турции Фахреттин Алтун.

Чтобы работа соцсети была полностью ограничена, инициативу Совета по технологиям в течение одних-двух суток должны утвердить судебные инстанции. Отмечается, что по Instagram его может вынести суд Анкары.

В настоящее время пользователи из Турции не могут зайти в соцсеть ни с компьютеров, ни с мобильных устройств.

Напомним, что в марте 2022 года Тверской суд Москвы запретил Facebook и Instagram в России за экстремистскую деятельность.

* запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской.