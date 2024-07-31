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Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране
Глава политбюро Исмаил Хания погиб в Иране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на радикальное палестинское движение ХАМАС.
Уточняется, что трагедия произошла в результате рейда Израиля на его резиденцию в Тегеране. До этого Хани был среди участников церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.
По данным некоторых СМИ, Хания убили в результате прямого попадания ракеты. Утверждается, что в момент удара глава политбюро был в спальне.
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