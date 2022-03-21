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Ру Тат
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Общество
21 марта 2022  17:17

Суд запретил Facebook и Instagram в России за экстремистскую деятельность

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Суд запретил Facebook и Instagram в России за экстремистскую деятельность
Фото взято с сайта Pixabay

Тверской суд Москвы запретил Facebook и Instagram в России за экстремизм. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что решение суда вступает в силу сразу. Генпрокуратура России заявила, что иск был подан для того, чтобы оградить жителей страны от дальнейшего нарушения их прав. К примеру, Instagram проигнорировал более 4,5 тыс. требований удалить фейки, связанные со спецоперацией на Украине,  и призывы к незаконным митингам.

Прокурор также отметил, что граждан страны не будут наказывать за использование этих соцсетей. Кроме того, он добавил, что запрет не распространяется на работу мессенджера WhatsApp.

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