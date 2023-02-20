В Турции после новых землетрясений погибли три человека

Три человека погибли и 213 госпитализированы после новых землетрясений, случившихся сегодня вечером в юго-восточной турецкой провинции Хатай. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает РИА Новости.

«Трое граждан погибли, 213 граждан были доставлены в больницы. Поисково-спасательные операции продолжаются в трех местах. Получено 42 сообщения, по всем проведена инспекция. По 39 сообщениям проблем нет», — отметил глава турецкого МВД.

Ранее глава района Хатай в Антакье Лютфю Саваш рассказал в эфире телеканала NTV, что там разрушены некоторые здания, под завалами находятся люди.

Кроме того, телеканал CNN Türk передает, что в Самандаге погибла женщина, которой на голову упал кусок бетона. В Дефне под завалами оказались как минимум четыре человека. Именно в этих районах провинции Хатай находились эпицентры случившихся сегодня землетрясений.

По информации телеканала Al Jazeera, в сирийском городе Эль-Атариб, расположенном в провинции Алеппо на севере страны, ранены несколько человек. Под завалами продолжают находиться люди.

В самом городе Алеппо, столице провинции, после обрушения нескольких домов в больницы обратились 47 человек. Об этом телеканалу Al Ekhbariya сообщил главврач больницы Ар-Рази.