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На границе Турции и Сирии вновь произошло землетрясение
На границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом со ссылкой на сейсмологов сообщает РИА Новости.
Напомним, что 6 февраля в Турции с небольшим интервалом произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Толчки продолжались две минуты, за ними последовала серия афтершоков, которая ощущалась в 11 провинциях Турции и ряде соседних государств, в том числе Сирии. Число погибших в Турции, по данным на 20 февраля, превышает 41 тыс. человек.
По предложению Президента России Владимира Путина в разборе завалов и спасении людей участвует команда МЧС России, в которую вошли медики и спасатели.
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