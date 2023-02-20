На границе Турции и Сирии вновь произошло землетрясение

На границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом со ссылкой на сейсмологов сообщает РИА Новости.

Напомним, что 6 февраля в Турции с небольшим интервалом произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Толчки продолжались две минуты, за ними последовала серия афтершоков, которая ощущалась в 11 провинциях Турции и ряде соседних государств, в том числе Сирии. Число погибших в Турции, по данным на 20 февраля, превышает 41 тыс. человек.

По предложению Президента России Владимира Путина в разборе завалов и спасении людей участвует команда МЧС России, в которую вошли медики и спасатели.