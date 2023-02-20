После нового землетрясения в Сирии и Турции разрушены дома и обрушилась трасса

В результате двух землетрясений, случившихся сегодня вечером в юго-восточной турецкой провинции Хатай, в Турции и соседней Сирии разрушен ряд зданий и сооружений.

По информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, в 20.04 по местному времени (совпадает с московским) землетрясение произошло в районе Дефне провинции Хатай. Еще одно землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано позднее, в 20.07, в районе Самандаг, сообщает агентство Anadolu.

О сильных толчках и разрушениях информирует телеканал CNN Turk, ссылаясь на свои источники. Телеканал A Haber сообщает о полном отключении электричества в провинции Хатай.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на местные источники передает, что после двух новых землетрясений обрушилась «часть трассы» между турецкими городами Антакья и Искендерун.

Телеканал Al-Arabiya, также ссылаясь на источники, информирует об обрушении зданий в городах Эль-Баб и Харим на севере Сирии, есть раненые.

AFAD призывает жителей Турции «из-за риска повышения уровня моря до 50 сантиметров после землетрясений» не приближаться к побережью. Ранее после вызванного землетрясениями 6 февраля подъема уровня моря некоторые улицы Искандеруна оказались затоплены.