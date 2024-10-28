Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Турции начали готовиться к визиту Путина после саммита БРИКС в Казани
В Турции начали готовиться к предстоящей встрече их лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента РФ Владимира Путина. Подготовка началась после встречи политиков на саммите БРИКС в Казани, однако точная дата визита пока не известна, пишет РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.
«Мы ожидаем этот визит, готовимся к нему. Но пока конкретные сроки не определены», - приводит информагентство ответ источника.
Ранее в Казани Эрдоган приглашал Путина посетить Турцию с ответным визитом. Причем президент Турции хотел встретиться с российским лидером в ближайшее время.
Напомним, на саммите БРИКС в Казани Эрдоган обсудил вместе с участниками мероприятия гуманитарную катастрофу в Газе, вооруженный конфликт у границ России и теракт в Турции. Все эти темы прозвучали на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». Причем турецкий лидер сделал во время беседы достаточно громкое заявление. Подробнее — в материале «Татар-информа».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»