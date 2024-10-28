В Турции начали готовиться к визиту Путина после саммита БРИКС в Казани

В Турции начали готовиться к предстоящей встрече их лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента РФ Владимира Путина. Подготовка началась после встречи политиков на саммите БРИКС в Казани, однако точная дата визита пока не известна, пишет РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Мы ожидаем этот визит, готовимся к нему. Но пока конкретные сроки не определены», - приводит информагентство ответ источника.

Ранее в Казани Эрдоган приглашал Путина посетить Турцию с ответным визитом. Причем президент Турции хотел встретиться с российским лидером в ближайшее время.

Напомним, на саммите БРИКС в Казани Эрдоган обсудил вместе с участниками мероприятия гуманитарную катастрофу в Газе, вооруженный конфликт у границ России и теракт в Турции. Все эти темы прозвучали на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». Причем турецкий лидер сделал во время беседы достаточно громкое заявление. Подробнее — в материале «Татар-информа».