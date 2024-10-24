Громкие заявления Эрдогана, Мадуро и Пашиняна: о чем говорили друзья БРИКС в Казани

Это наиболее масштабная встреча, где мировые лидеры могли глядя другу в другу глаза высказать свою позицию по глобальным и животрепещущим вопросам, включая региональные конфликты и давление Запада

Фото: Алексей Даничев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Что такое встреча «аутрич» / «БРИКС плюс»?

Лукашенко, Эрдоган, Пашинян и другие лидеры государств, которые не входят в БРИКС (в союзе всего 10 стран), тем не менее приехали на саммит в Казань. Для чего? Чтобы поучаствовать в пленарном заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».

Это наиболее масштабная встреча, где мировые лидеры могли глядя другу в другу глаза высказать свою позицию по глобальным и животрепещущим вопросам, включая региональные конфликты и давление Запада. Вторая причина — показать свою солидарность с БРИКС, чтобы попасть в союз. Как известно, свыше 30 государств заинтересованы во вступлении и уже подали заявки.

Антониу Гутерришу неоднократно пришлось выслушать, что ООН нуждается в реформе, потому что не учитывает реалии XXI века Фото: © Владимир Астапкович / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Один из участников заседания и вип-гость Казани в эти дни — генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерриш, которому неоднократно пришлось выслушать, что ООН нуждается в реформе, потому что не учитывает реалии XXI века, в том числе и от Президента России Владимира Путина, который обратился к Гутерришу персонально.

Путин упомянул конфликт с Украиной

Владимир Путин в своем выступлении сконцентрировался на глобальных проблемах, которые тормозят развивающиеся страны и не дают установиться справедливому миропорядку. И вина в этом во многом на Западе.

Владимир Путин в своем выступлении сконцентрировался на глобальных проблемах, которые тормозят развивающиеся страны Фото: © Алексей Даничев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«В ход идут незаконные односторонние санкции, протекционизм, манипуляции валютными рынками, вмешательство во внутренние дела под лозунгом заботы о демократии и правах человека, борьбы с изменением климата», — заявил глава государства.

Зашла речь и об Украине, которую, по словам российского президента, используют для создания критических угроз безопасности России. При этом жизненные интересы и ущемление прав русскоязычных людей игнорируются.

Россия поддерживает создание независимой Палестины

Ситуация на Ближнем Востоке также была затронута в выступлении Президента России. Он отметил, что это застарелый конфликт, который не удается «потушить» десятилетиями. Но нынешний виток палестино-израильского противостояния стал одним из самых кровопролитных.

«В результате боев в секторе Газа погибли более 40 тыс. человек, большинство из которых — мирные жители. Но при этом мы всегда выступаем против любых террористических проявлений», — подчеркнул Путин.

Россия подкрепляет свои слова делом — страна с самого начала эскалации вместе с членами БРИКС и с другими партнерами активно включилась в усилия по урегулированию конфликта, заверил Президент РФ.

Путин призвал к разрешению конфликта на Ближнем Востоке и созданию независимого Палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем Фото: © Рамиль Ситдиков / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Путин призвал к разрешению конфликта на Ближнем Востоке и созданию независимого Палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем.

«Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важно важную помощь пострадавшим. Исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке. До тех пор, пока этот вопрос не решен, порочный круг насилия разорвать не удастся», — заключил российский лидер.

Еще один важный пункт выступления — обращение Путина к Гутерришу о реформе ООН, которая назрела. В Совбезе ООН и других ключевых органах должны быть широко представлены страны Азии, Африки и Латинской Америки. А все потому, что вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился за последнее десятилетие, и более это нельзя игнорировать.

Си Цзиньпин призвал страны БРИКС укреплять диалог и поддерживать друг друга Фото: © Алексей Даничев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Си говорил как дипломат и перекинулся с Путиным парой слов

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС укреплять диалог и поддерживать друг друга. Именно государства, входящие в объединение, должны стать стабилизирующей силой для поддержания мира и глобальной безопасности.

«Выдвинутая мной инициатива по глобальной безопасности встретила позитивный отклик и получила важную отдачу во многих сферах, включая обеспечение региональной стабильности», — подчеркнул Председатель Китая.

Си также говорил о динамично меняющемся мире, о котором свидетельствует коллективный подъем стран Глобального юга. Но их путь к возрождению вряд ли будет легким из-за мировых вызовов, в том числе региональных конфликтов. Поэтому китайский лидер вновь призывал объединяться и держаться вместе во имя общей безопасности.

Си Цзиньпин и Владимир Путин использовали каждую свободную минуту, чтобы обменяться мнениями Фото: © Алексей Даничев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Кстати, Си Цзиньпин и Владимир Путин использовали каждую свободную минуту, чтобы обменяться мнениями. Например, на трансляции камеры показали,что пока говорил Президент ЮАР, китайский и российский лидеры общались через переводчика. Судя по улыбке Си, они с Путином на одной волне и понимают друг друга.

Китайский лидер уже покинул саммит БРИКС и Казань. У трапа самолета с ним попрощался Раис Татарстана Рустам Минниханов. Индийский лидер, премьер-министр Нарендра Моди покинул Татарстан еще вчера, после подписания Казанской декларации.

Эрдоган просил не продавать оружие Израилю и сказал о борьбе с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал о большом удовлетворении от того, что является участником заседания и поблагодарил тех, кто выразил соболезнования по случаю «подлого террористического нападения», которое произошло вчера в Турции.

Напомним, по предварительным данным, взрыв произошел на одном из охраняемых входов на территорию завода компании Tusaş, известной производством авиационной техники, дронов и оружия.

Реджеп Тайип Эрдоган сказал о большом удовлетворении от того, что является участником заседания и поблагодарил тех, кто выразил соболезнования по случаю «подлого террористического нападения», которое произошло вчера в Турции Фото: © Владимир Астапкович / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Это нападение лишь усилит нашу решительность в борьбе с терроризмом», — заявил турецкий лидер..

Он перечислил глобальные вызовы, которые стоят на пути стран: угрозы безопасности, терроризм, продовольственный кризис, изменения климата.

«Не остановив кровопролитие и кризисы, мы не сможем обеспечить развитие», — уверен Эрдоган.

Следом он заговорил о кризисе на Ближнем Востоке — агрессивная политика Израиля превзошла все разумные и неразумные рамки. Израиль вывел кризис на новый уровень, напав на Ливан, и он должен понести ответственность, считает Президент Турции.

Анкара видит решение кризиса в создании независимого Палестинского государства. Турция уже перестала продавать Израилю оружие, напомнил Эрдоган, и надеется, что остальные страны последуют примеру, чтобы остановить слезы и боль мирного населения.

«Турция под вашим руководством проводит независимую внешнюю политику, что вызывает большое уважение», — выразил поддержку Эрдогану Владимир Путин.

Махмуд Аббас заявил, что уже год его народ страдает от гуманитарной катастрофы, поскольку Израиль ведет разрушительную войну Фото: © Рамиль Ситдиков / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Палестина просит о прекращении огня, а Путин высказался про ситуацию в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что уже год его народ страдает от гуманитарной катастрофы, поскольку Израиль ведет разрушительную войну, практикует геноцид, этнические чистки в секторе Газа, пытаясь вытеснить его жителей за пределы своей родной земли.

«Сейчас в наши дни происходят преступления в северной части анклава, где людей морят голодом. Мы видим агрессию радикальных поселенцев на западном берегу реки Иордан. Все это нарушает нормы международного права и расширяет географию конфликта», – констатировал Аббас.

Он подчеркнул, что важно как можно скорее исполнить решение Совета безопасности ООН о прекращении огня, обеспечении гуманитарного доступа, полном выводе израильских сил из сектора Газа.

В ответном слове Владимир Путин выразил сожаление, что в мире происходят вооруженные конфликты. Один из них – на границах России.

«Что касается ситуации в Палестине. К сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Вот у нас на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению! Но гуманитарная катастрофа в Газе — это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете», – сказал российский президент.

Надо сделать все, чтобы ситуация была изменена в корне. Одно из решений – независимое Палестинское государство, повторился Путин.

Кстати, Палестина на этом заседании подтвердила намерение присоединиться к БРИКС.

Фото: © Рамиль Ситдиков / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Лукашенко рекламировал Белоруссию, чтобы взяли в БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко был краток и начал с добрых слов в адрес России как председателя саммита БРИКС в этом году. У БРИКС есть потенциал, чтобы положить конец доминированию коллективного Запада.

«Мы полностью разделяем философию БРИКС. Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участником объединения», – заявил Лукашенко.

Затем президент Белоруссии прорекламировал свою страну присутствующим: выгодное положение в центре Европы, есть опыт и тому подобное. Минск готов быть полноправным членом организации, заключил Лукашенко.

Николас Мадуро также высказался за реформу ООН и призвал разработать для этого смелый план Фото: © Владимир Астапкович / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Мадуро вопрошал: Где международный уголовный суд?

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пояснил в начале выступления, что заготовил текст выступления, но решил импровизировать, чтобы поддержать дискуссию. Так, например, он считает, что нужно переходить на расчеты в национальных валютах.

«Иногда платежные системы используют как орудие для агрессии. Мы, Венесуэла, испытали действие такой политики. Вы прекрасно об этом знаете! Необходимо создать корзину валют, которая бы сочетала сильные валюты сверхдержав с правом иметь собственную валюту», – считает венесуэльский лидер.

Мадуро также высказался за реформу ООН и призвал разработать для этого смелый план.

«Каждая ракета, которая попадает в жилые здания в секторе Газа, новые убитые и раненые в Бейруте или на юге Ливана, разрушает систему ООН. Где международный уголовный суд? Или они используют его только для того, чтобы преследовать страны Глобального юга? Где система международного правосудия? Только для того, чтобы создавать документы? А где забота о жизнях женщин и детей на глобальном Юге?», – вопрошал Президент Венесуэлы.

Никол Пашинян в своем выступлении говорил не о глобальных проблемах, а о том, что волнует его государство Фото: © Алексей Даничев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Пашинян сказал о договоренностях с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении говорил не о глобальных проблемах, а о том, что волнует его государство.

«И Армения, и Азербайджан в течение последних месяцев неоднократно заявляли, что проект договора об установлении мира и межгосударственных отношений между республикой Армени и Азербайджанской республикой согласован как минимум на 80-90%», – заявил Пашинян.

С его слов, согласованы формулировки, касающиеся обоюдного признания целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать такие претензии в будущем. По вопросу соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силы, невмешательства в вопросы дела друг друга разногласий у двух стран тоже нет.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев сидели на заседании рядом друг с другом. На кадрах трансляции было видно, что они активно что-то обсуждают Фото: © Рамиль Ситдиков / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

К слову, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев сидели на заседании рядом друг с другом. На кадрах трансляции было видно, что они активно что-то обсуждают.

Генсек ООН призвал все страны жить как одна семья

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш же никаких громких заявлений не делал, но о реформировании ООН кое-что сказал.

Он рассказал, что этой осенью прошел саммит будущего, где ООН представляла дорожную карту. Генсек перечислил четыре направления, по которым нужно действовать.

Первое – финансирование. Сегодняшняя система не дает многим уязвимым странам, тот уровень финансирования, в котором они нуждаются «Необходимо реструктурировать кредиты для стран, которые тонут в долгах», – заявил Гутерриш.

Второе – климат.

Третье – технологии. Каждая страна должна иметь доступ к преимуществам технологий.

Четвертое – мир. «Необходимо укрепить механизм мира, в том числе реформировать ООН, чтобы организация представляла современный мир», – сказал генсек ООН. Он призвал к миру в Газе, на Украине, в Ливане и Судане.

Президент России отреагировал на выступление генсека ООН и ответил в своем стиле, используя житейские метафоры. Цель БРИКС , по словам российского лидера, – создать благоприятную атмосферу в общем доме Фото: © Владимир Астапкович / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России отреагировал на выступление генсека ООН и ответил в своем стиле, используя житейские метафоры.

«Господин генеральный секретарь сказал, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества, дело иногда доходит и до драки», –заявил Владимир Путин.

Цель БРИКС , по словам российского лидера, – создать благоприятную атмосферу в общем доме.

«Мы этим занимаемся и будем это делать в том числе в тесной координации с ООН», – заверил Путин.