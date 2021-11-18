В Чехии могут ввести локдаун для невакцинированных жителей

Власти Чешской Республики рассматривают возможность введения жестких ограничений для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, как это сделала Австрия, заявил Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией в своем Telegram.

Ранее власти Австрии объявили о том, что с 15 ноября для непривитых лиц вводится десятидневный локдаун. Они не смогут покидать свои дома без веской причины. Разрешается только посещение аптек, продуктовых магазинов, а также поход на работу или учебу.

Канцлер республики Александр Шалленберг отметил, что уровень вакцинации находится на «позорно низком уровне».

Темпы вакцинации от коронавируса на сегодняшний день стараются нарастить и в России. Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент РФ Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Региональные власти могли самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидситуации, такое решение приняли пять субъектов РФ.