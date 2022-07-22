Топилину рассказали о перспективах промпарков в Зеленодольском районе

Пример инфраструктурной поддержки территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Зеленодольск» будут использовать для развития других площадок. В частности, успешный опыт применят для совершенствования Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СМЛЛЦ), сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Он посетил предприятие вместе со штабом по обеспечению социально-экономической стабильности в Татарстане во главе с председателем комитета Госдумы РФ по экономической политике Максимом Топилиным.

Афанасьев доложил о результатах работы и перспективах развития промпарков на территории муниципалитета. «Расположенный на пересечении международных транспортных коридоров „Север-Юг“ и „Запад-Восток“, имеющий выход на федеральные транспортные магистрали железнодорожного, водного, автомобильного сообщения, Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр способен стать ядром транспортно-логистической системы», — подчеркнул глава Зеленодольского района.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Всего на территории опережающего социально-экономического развития «Зеленодольск» на сегодняшний день трудятся 25 резидентов, создано 11,5 тыс. рабочих мест, в развитие проекта вложено более 8 млрд рублей. Сегодня площадка заполнена на 100%, при этом заявки от потенциальных резидентов продолжают поступать, сообщила Афанасьев.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Топилин в Казани обсудил работу предприятий в новых условиях, а в Набережных Челнах посетил шестую очередь КИП «Мастер».