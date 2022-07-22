«Как раньше уже не будет»: Топилин в Казани обсудил работу предприятий в новых условиях

Предприятиям необходимо иметь план и четкую схему действий для работы в новых санкционных условиях. Основным ориентиром при этом должен стать внутренний рынок и эффективная логистика с компаниями по всей стране. Такое мнение на совещании в Казани высказал председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.

Вместе с Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным парламентарий провел совместное заседание Комитета Госдумы по экономической политике и Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в РТ.

Алексей Песошин напомнил, что в связи с беспрецедентным санкционным давлением на страну в республике был подготовлен собственный план по обеспечению устойчивого развития экономики, создан оперативный штаб.

Первоочередными задачами были признаны обеспечение населения товарами первой необходимости, сохранение занятости и программ поддержки, бесперебойная работа системных предприятий через создание новых логистических и производственных цепочек.

«Наибольшее влияние сложившаяся экономическая ситуация оказала на отрасли химического производства, резиновых и пластмассовых изделий, а также на производство автотранспорта. Общий удельный вес этих направлений составляет 28% промпроизводства республики», — констатировал Песошин, обращаясь к участникам заседания.

По его словам, во втором полугодии основными вызовами для экономики региона станут поставки импортных комплектующих и вопросы логистики, а также загрузка мощностей предприятий.

«В этих условиях предприятия налаживают новые кооперационные связи, в том числе с крупнейшими российскими корпорациями. Перестраиваются логистические цепочки с компаниями из других регионов России, идет поиск новых рынков сбыта при участии партнеров из дружественных стран», — заверил Премьер-министр РТ.

Не менее активная работа ведется и по организации импортозамещения. Весь комплекс задач необходимо решать во взаимодействии с федеральными властями, подчеркнул глава Правительства республики.

«Уверен, что такой формат работы Комитета ГД по экономической политике и республиканского оперштаба позволит эффективней проработать внесенные предложения и наметить дальнейшие шаги по их реализации», — заключил Алексей Песошин.

Затем слово взял Максим Топилин. По его словам, Татарстан относится к регионам-лидерам с точки зрения развития экономики, реализации разноплановых проектов и внедрения новых технологий. Он поблагодарил руководство республики за предоставление площадки для обсуждения нестандартных вызовов, стоящих перед отечественной экономикой.

«Мы должны понимать — как раньше уже не будет. Мы были экспортоориентированными по полной программе, работали с огромным количеством европейских партнеров. Сейчас всё поменялось. <…> У каждого хозяйствующего субъекта должен быть план и схема действий [для работы в новых условиях]», — резюмировал Максим Топилин.

Он также добавил, что в подобных условиях залогом стабильного и уверенного развития производства в первую очередь становится внутренний спрос.

Страны Запада стали вводить масштабные санкции против России после 24 февраля, когда началась инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным специальная военная операция на Украине.