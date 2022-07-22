Делегация во главе с Топилиным посетила шестую очередь КИП «Мастер» в Челнах

В Набережных Челнах с визитом побывала делегация Комитета Госдумы по экономической политике во главе с Максимом Топилиным. Гости посетили шестую очередь Камского индустриального парка «Мастер». На сегодняшний день вся площадь занята резидентами, создано более 2,1 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

КИП «Мастер» занимает 1508 тыс. квадратных метров площади, на которой располагаются производственные и офисные помещения, в собственности и управлении АО «КИП "Мастер"» находится 211 га земельных участков.

Делегация осмотрела технологии производства и обработки стекла на заводе «СтиС-Набережные Челны». Данное предприятие начало свою деятельность в 1999 году. Сегодня заводы компании есть по всей стране, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Свою продукцию представила также компания «Идун Клатч Рус», выпускающая сцепление для грузовых автомобилей. Компания — первый производитель сцеплений для грузовых машин в России. Ежемесячный объем составляет 3 тыс. сцеплений. Большая часть работ автоматизирована. В производстве задействованы два робота KUKA. На предприятии трудятся всего шесть человек.

«КИП "Мастер" я хорошо знаю, я немного участвовал, когда это все идеологически рождалось. Это был кризисный 2008 год. Мы с коллегами из комитета здесь это мероприятие проводим, чтобы все увидели результаты этой работы, что можно сделать своими руками и нужно искать новые решения с импортозамещением, с поддержкой занятости. Поэтому очень важно, чтобы мои коллеги депутаты, министры увидели лучшие практики, а в Татарстане эти практики позитивные», — поделился впечатлениями после осмотра председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.