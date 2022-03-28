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Общество
28 марта 2022  19:19

«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана по итогам 2021 года

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Информационное агентство «Татар-информ» стало самым цитируемым СМИ Татарстана по итогам 2021 года по версии компании «Медиалогия». Индекс цитируемости (ИЦ) агентства составил 1 441,75 пункта.

В топ-20 самых цитируемых СМИ РТ по итогам прошлого года вошли шесть ресурсов «Татмедиа». Кроме «Татар-информа» в двадцатку вошли телеканал «Татарстан-24» (4 место), газета «Челнинские известия» (5 место), газета «Казанские ведомости», которая впервые вошла в десятку (10 место), Sntat.ru (17 место), телекомпания «НТР — Нижнекамск» (20 место). 

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает в себя более 74 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. Специализированные СМИ при подсчете также не учитывались.

ИА «Татар-информ» возглавляло рейтинги цитируемости по версии «Медиалогии» по итогам первого и третьего кварталов 2021 года.

#рейтинг #медиалогия
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