«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана по итогам 2021 года

Информационное агентство «Татар-информ» стало самым цитируемым СМИ Татарстана по итогам 2021 года по версии компании «Медиалогия». Индекс цитируемости (ИЦ) агентства составил 1 441,75 пункта.

В топ-20 самых цитируемых СМИ РТ по итогам прошлого года вошли шесть ресурсов «Татмедиа». Кроме «Татар-информа» в двадцатку вошли телеканал «Татарстан-24» (4 место), газета «Челнинские известия» (5 место), газета «Казанские ведомости», которая впервые вошла в десятку (10 место), Sntat.ru (17 место), телекомпания «НТР — Нижнекамск» (20 место).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает в себя более 74 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. Специализированные СМИ при подсчете также не учитывались.

ИА «Татар-информ» возглавляло рейтинги цитируемости по версии «Медиалогии» по итогам первого и третьего кварталов 2021 года.