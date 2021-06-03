ИА «Татар-информ» стало самым цитируемым СМИ Татарстана за первый квартал 2021 года

Информационное агентство «Татар-информ» стало самым цитируемым СМИ Татарстана по итогам первого квартала 2021 года. Таковы данные рейтинга, который подготовили специалисты «Медиалогии».

Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости компании. Показатель информагентства за указанный период составил 310,95 пункта. Второе и третье места заняли электронные газеты «Бизнес-online» (242,82 пункта) и «Реальное время» (98,61 пункта).

Основой для рейтинга служит база СМИ системы «Медиалогия». В нее включены более 63 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

