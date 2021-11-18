ИА «Татар-информ» признано самым цитируемым СМИ Татарстана за третий квартал 2021 года

Информационное агентство «Татар-информ» возглавило список самых цитируемых СМИ Татарстана по итогам третьего квартала 2021 года. Итоги медиарейтинга опубликовала информационно-аналитическая система «Медиалогия».

Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости компании. Показатель информагентства за указанный период составил 352,56 пункта.

В тройке лидеров также электронная газета «Бизнес-online», расположившаяся на втором месте (324,96 пункта), а также газета «Челнинские известия», которая впервые вошла топ-3 (105,06 пункта). Издание «Реальное время» сместилось на четвертое место (78,48 пункта).

В топ-10 рейтинга также вошли телекомпания «Татарстан-24» (5-е место) и впервые попавшая в десятку газета «Казанские ведомости». Она заняла десятое место.

Ранее в этом году ИА «Татар-информ» возглавляло рейтинг цитируемости по итогам первого квартала. Топ построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 69 тысяч наиболее влиятельных источников. Среди них телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.