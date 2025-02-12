В Тетюшском районе Татарстана местные жители пытаются добиться ремонта дороги

Жители села Лаптевка Тетюшского района РТ долгие годы пытаются добиться ремонта дороги, которая ведет в населенный пункт, но пока их усилия остаются безуспешными. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

«Сейчас весна пойдет, оттепель пойдет – моих детей никто возить не будет, сюда автобус просто не доберется», – заметила жительница Лаптевки Энже Миннивалиева, которая воспитывает пятерых детей. Уже сейчас трое из них, которые учатся в школе, с трудом добираются до нее.

Ведущая в село асфальтированная дорога не ремонтировалась 30 лет, и теперь от нее почти ничего не осталось. Уже больше пяти лет сельчане обращаются в различные инстанции, но пока ситуация не меняется.

В населенный пункт даже не могут добраться экстренные службы. Скорая помощь доезжает только до соседнего села Монастырское. В случае необходимости односельчанам приходится самим везти больного туда.

Глава Монастырского сельского поселения, в которое входит и Лаптевка, Андрей Васин пояснил, что районную дорогу обслуживает «Татавтодор». Починить ее за счет самообложения невозможно, и администрация района знает о проблеме, уточнил он.

«Администрация в районе в курсе. Это же тоже, вы сами понимаете, что один километр дороги стоит 50 млн [рублей] где-то. Я встречался и с депутатом Государственной Думы, и с депутатом Госсовета. Ну, вы сами понимаете, что такое решение – району не могут выделить 100–150 млн на эту дорогу», – констатировал руководитель сельского поселения.