Казанцам рассказали, что делать, если пришел огромный счет за «коммуналку»

Если вас возмутил счет за «коммуналку», то следует идти в свою управляющую компанию и требовать разъяснений. Жителю должны дать документ, в котором прописано обоснование больших сумм в платежках, пишет ГТРК Татарстан.

Если ответ представителей Управляющей Компании не устроит или они проигнорируют ваш запрос, то идите в Госжилинспекцию. Там покажите свое заявление, поданное в УК, ответ управляющей и саму квитанцию за ЖКУ.

В Госжилинспекции РТ обещали разобраться в причинах массового роста цифр в коммунальных платежках.

Ранее казанцы жаловались, что счета за январь побили рекорд за декабрь. По словам местных жителей, некоторым за «трешку» начислили около 9 тыс. рублей. Значительная часть этой суммы – отопление.