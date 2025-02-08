news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 8 февраля 2025 12:52

Казанцам рассказали, что делать, если пришел огромный счет за «коммуналку»

Если вас возмутил счет за «коммуналку», то следует идти в свою управляющую компанию и требовать разъяснений. Жителю должны дать документ, в котором прописано обоснование больших сумм в платежках, пишет ГТРК Татарстан.

Если ответ представителей Управляющей Компании не устроит или они проигнорируют ваш запрос, то идите в Госжилинспекцию. Там покажите свое заявление, поданное в УК, ответ управляющей и саму квитанцию за ЖКУ.

В Госжилинспекции РТ обещали разобраться в причинах массового роста цифр в коммунальных платежках.

Ранее казанцы жаловались, что счета за январь побили рекорд за декабрь. По словам местных жителей, некоторым за «трешку» начислили около 9 тыс. рублей. Значительная часть этой суммы – отопление.

#жку #счетчики #жалоба #Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«В мире не придумали ничего лучше»: 10-летие новой эры в энергогенерации Татарстана

«В мире не придумали ничего лучше»: 10-летие новой эры в энергогенерации Татарстана

7 февраля 2025
«Лишен свободы, но не веры»: как в колониях Татарстана осужденные находят путь к Богу

«Лишен свободы, но не веры»: как в колониях Татарстана осужденные находят путь к Богу

7 февраля 2025