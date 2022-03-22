В Тетюшах устроили массовый автопробег с символами V и Z в поддержку армии

В Тетюшах автовладельцы более 70 автомобилей приняли участие во флешмобе с наклеенными на лобовых и задних окнах символами V и Z, а также вооружившись флагами Советского Союза, России и Татарстана. Об этом пишет газета «Авангард».

В автоколонне проехались ветераны Военно-морского флота, Воздушно-десантных и Пограничных войск, представители организаций и предприятий, студенты и просто неравнодушные жители района. Цель — народная поддержка спецоперации по денацификации Украины.

«Мы, ветераны ВМФ, с большим желанием откликнулись на призыв принять участие в автопробеге. Он нас объединил и стал поддержкой для ребят — участников спецоперации в Украине», — поделился Хафиз Измайлов.

Студентка Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты Алина Насретдинова была пассажиром, но поделилась незабываемыми эмоциями.

«Захватывает дух, когда понимаешь, что наши граждане могут объединиться в поддержку Родины и солдат. Я верю, они обязательно почувствуют это, узнают о том, что мы с ними, так как подобные акции проходят по всей России», — сказала девушка.

Организаторы автопробега — молодежные объединения нашего района и Тетюшская автошкола.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.