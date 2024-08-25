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В Telegram впервые отреагировали на задержание Павла Дурова
Команда мессенджера Telegram впервые прокомментировала задержание его основателя и руководителя Павла Дурова во Франции.
В мессенджере заявили, что Telegram соблюдает законы Европейского Союза, в том числе и Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предполагает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и нелегального контента для больших интернет-платформ.
В связи с этим в команде Telegram заверили, что модерация в нем «соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется».
«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — подчеркнули в команде.
В мессенджере также напомнили, что по всему миру почти миллиард пользователей использует Telegram как средство общения и как источник важной информации. Заявление завершается констатацией, что команда ждет скорейшего разрешения возникшей ситуации.
Накануне стало известно, что прилетевшего из Азербайджана основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем и поместили под стражу. Сегодня, 25 августа, он должен предстать перед судом.
Власти Франции считают Дурова из-за недостаточной, на их взгляд, модерации мессенджера и отказа сотрудничать с правоохранителями соучастником незаконной деятельности. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, торговлей наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег и преступлениями против детей.
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