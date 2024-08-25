Baza: Спутница Дурова пропала после его задержания во Франции

Фото: t.me/julivavilovaa/

Вероятная спутница основателя мессенджера Telegram Павла Дурова — блогер и криптокоуч Юлия Вавилова после его задержания во Франции перестала выходить на связь. Об этом со ссылкой на родственников девушки сообщает Telegram-канал Baza.

Один из родственников Вавиловой рассказал каналу, что девушка общалась с матерью два дня назад, а сегодня, 25 августа, женщина не смогла дозвониться до дочери. Отец Вавиловой в свою очередь сообщил, что последний раз общался с ней 2 августа, в ее день рождения. По его словам, она планировала поехать во Францию.

О наличии каких-либо отношений между Дуровым и Вавиловой ничего неизвестно, но из Stories девушки в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) следует, что она этим летом посещала различные страны в одно и то же время с предпринимателем. Речь идет о Казахстане в июне и об Азербайджане в августе.

Живущая в Дубае Юлия Вавилова позиционирует себя как геймера, стримера и криптоинвестора. Она также ведет посвященный криптовалютам канал на арабском языке. Необходимо отметить, что в Дубае с 2017 года живет и Павел Дуров (в 2021-м он получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов).

Agence France-Presse называет находившуюся вместе с Дуровым в момент задержания женщину его ассистенткой, но не приводит ее имени.

Накануне стало известно, что прилетевшего из Азербайджана основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем и поместили под стражу. Сегодня, 25 августа, он должен предстать перед судом.

Власти Франции считают Дурова из-за недостаточной, на их взгляд, модерации мессенджера и отказа сотрудничать с правоохранителями соучастником незаконной деятельности. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, торговлей наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег и преступлениями против детей.