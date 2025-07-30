В этом году от гриппа планируют вакцинировать 2,4 млн татарстанцев
Любовь Авдонина
В этом сезоне от гриппа планируют привить 2 429 285 жителей Татарстана, что составляет 60% от населения региона. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«На сегодня мы начинаем подготовку к вакцинации. Традиционно она стартует в сентябре», – отметила Любовь Авдонина.
В ведомстве напомнили о группах риска заражения гриппом:
- дети дошкольного возраста;
- школьники;
- студенты;
- медработники и работники образования;
- работники птицеводств, свиноводств, зоопарков;
- люди, которые занимаются разведением птиц и животных.