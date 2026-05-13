Фильм Андрея Лысякова «Алтын хәрефләр» покажут в кинотеатре «Мир»

Мини-сериал Андрея Лысякова «Алтын хәрефләр» («Золотые буквы»), посвященный 120-летию татарского театра, покажут в кинотеатре «Мир» 29 мая, сообщил продюсер проекта Фанис Зиганшин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Я хочу сделать свою малую родину популярной и известной во всем мире. Каждый мой проект заточен под это — мне всегда хочется показать город Казань, его историю и людей в ярком свете. Этот проект должен познакомить с темой татарского театра и вместе с тем сделать популярными лица татарского театра, театра Камала», – рассказал на пресс-конференции режиссер Андрей Лысяков.

Вольная адаптация исторических событий, в которых существовала передвижная труппа драматических артистов Кудашева-Ашказарского и формировался татарский театр, состоит из четырех полноценных эпизодов общей продолжительностью около часа. Главные роли исполнили молодые артисты театра Камала: Самат Хабиров (Кариев), Зуфар Нуртдинов (Тукай), Илюса Камалиева (Гиззатуллина-Волжская), а также Ильдар Хайруллин.

Фильм снят полностью в цифровых декорациях на хромакее универсального зала театра Камала при участии живых артистов. По словам авторов проекта, подобного в Татарстане до них никто не делал.

«Мы основоположники нового формата», – считает Зиганшин.

Композитором выступил Всеволод Сарандов, креативный продюсер и оператор – Никита Оленин. В качестве консультантов в проекте приняли участие театровед Айгуль Габяши и заведующая литературно-драматургической частью театра Камала Гульшат Фаттахова.

