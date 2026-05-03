«Золотые буквы»: как создают бюджетное экспериментальное кино в Татарстане

В Казани представили мини-сериал «Алтын хәрефләр» («Золотые буквы»), снятый на хромакее и с применением технологий ИИ. Авторы сразу окрестили свой проект экспериментом, а его целью назвали разработку нового подхода к созданию кино. О том, каким по итогу получился сериал и итог ли это, – в материале «Татар-информа».





Эксперимент по синтезу театра и цифры

Кино, как известно, дорогое удовольствие. Средний российский фильм сегодня стоит больше сотни миллионов рублей. Профессиональный кинематограф можно устроить и за куда более скромную сумму, но даже тогда за финансирование придется побороться, и одним грантом здесь точно не обойтись. Министерство культуры Республики Татарстан, к слову, в 2026 году планирует выделить 8 млн рублей на создание фильмов, из которых 2,5 млн – на игровой сериал в вертикальном формате и 1 млн – на две короткометражки на тему культуры.

Чтобы создать на эти средства по-настоящему интересный и массовый продукт, требуется команда энтузиастов, которым дай только камеру – деньги не покажутся проблемой. Благо на помощь кинематографу сегодня приходят технологии. И театр Камала.

«Моя задача, или миссия, если хотите, – я очень хочу выработать такую технологию, которая позволит создавать в павильонах или при помощи цифровых технологий исторические декорации, потому что исторической натуры остается мало», – рассказал «Татар-информу» режиссер Андрей Лысяков.

Андрей Лысяков: «Можно сделать продукт очень детальным и фактурным, но он может оказаться попросту скучным для зрителя и уйти на полку» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С такой проблемой он столкнулся на съемках фильма «Соединяющий миры», где актер Фанис Зиганшин в образе Каюма Насыри прогуливался на фоне исторической застройки, погружая зрителя в атмосферу старой Казани. При помощи «зеленых экранов», или хромакеев, Лысяков захотел поместить реальных актеров в воссозданные в цифре аутентичные декорации.

«У Фаниса возникла еще одна идея – [сделать проект] про татарский театр. И когда мы с ним встретились, мы решили сделать такой синтез, эксперимент», – рассказал Лысяков.

Собственно, анонс их нового проекта случился недавно, на апрельской встрече Раиса республики с «мастерами культуры» в Новом Кырлае. Фанис Зиганшин объявил там о том, что снят мини-сериал «Алтын хәрефләр» («Золотые буквы») из четырех 15-минутных эпизодов по мотивам истории создания татарского театра. Героями сериала стали Ильясбек Кудашев-Ашказарский, Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская, Габдулла Тукай, Габдулла Кариев, Галиасгар Камал и другие «праотцы» татарской театральной сцены.

Фанис Зиганшин рассказал о проекте «Алтын хәрефләр» на встрече Раиса РТ с деятелями татарской культуры Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За оказанные поддержку и внимание к проекту Зиганшин поблагодарил тогда и. о. председателя Госсовета РТ, председателя Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, Марата Ахметова и министра культуры РТ Ираду Аюпову. Закрытый показ был назначен на 30 апреля в камерном зале театра Камала.

История театра, написанная золотыми буквами

Показ действительно прошел в камерной обстановке: на нем были создатели «Золотых букв», молодые артисты из камаловской труппы, принимавшие участие в съемках, и директор «Татаркино» Ильяс Гафаров.

Мини-сериал состоит из четырех полноценных эпизодов. За 60 минут зрителю рассказывают о том, как сформировалась передвижная труппа драматических артистов Кудашева-Ашказарского, с какими трудностями она сталкивалась и какие внутренние конфликты переживал коллектив. Главные роли исполнили молодые артисты театра Камала: Самат Хабиров (Кариев), Зуфар Нуртдинов (Тукай), Илюса Камалиева (Гиззатуллина-Волжская), а в роли некоего станционного смотрителя засветился даже Ильдар Хайруллин. Диалоги писались персонально под каждого артиста.

Скриншот трейлера предоставлен Андреем Лысяковым

К «Золотым буквам» была написана оригинальная музыка, в качестве композитора пригласили Всеволода Сарандова. Участник первого состава казанской блюз-рок-группы «Листья травы» с классическим консерваторским образованием, имеющий опыт в создании музыки для фильмов, Сарандов написал «исключительно авторский саундтрек». Для каждого эпизода он писался отдельно, но у всего сериала есть общий лейтмотив. Музыка создавалась без референсов, композитор опирался на видеоряд, единственное – использован один мотив Сайдашева, рассказал «Татар-информу» Сарандов.

Консультантом в титрах указана театровед Айгуль Габяши. По словам Лысякова, фактура для истории добывалась с трудом, потому что воспоминания всех непосредственных участников тех событий очень противоречивы, да и вся актерская среда тогда была конкурентна и конфликтна. Сопоставлять все источники и создавать единый сюжет было сложно, но авторы справились. Хотя мини-сериал тяготеет к «документальным элементам», например голосу нарратора, поясняющего события в кадре и за кадром, но в игровых сценах – а фильм почти целиком игровой – актеры прекрасно создают атмосферу «закулисья истории». Теми же актерскими голосами, к слову, материал уже продублирован на русский язык, и широкий показ пойдет в двух вариантах, обещает режиссер.

Игра актеров на данный момент – лучшая часть мини-сериала, и за химией, которая творится на экране, совершенно пропадает из виду «слон», стоящий посреди этой 60-минутной комнаты.

Фото предоставлено Андреем Лысяковым

Съемки на хромакее с применением ИИ

Речь, конечно, о так называемой графике, недостатки которой бросаются в глаза. Герои перемещаются по плоскому фону и существуют как бы отдельно от него, на задних планах цифровая массовка живет свою нейросетевую об-loop-ленную жизнь, а некоторые сцены – это просто оживленные нейросетью изображения.

Использовались здесь не только нейросети. В первую очередь это был хромакей. По словам Никиты Оленина, который выступил не столько оператором, сколько креативным продюсером и дизайнером виртуальных локаций, все необходимое уже было в театре Камала. Все съемки проходили в черном ящике Универсального зала, о павильонном потенциале которого говорили с самого открытия нового здания театра. После съемок на зеленке артистов помещали в цифровые декорации. Виртуальные сцены создавались на игровом движке Unreal Engine. Нейросети применялись также для моделирования некоторых объектов. Для воссоздания исторически достоверных домов и улиц использовались их фотографии.

«Я понимал, что в реализм мы не уйдем. Это и дорого, и [, если использовать хромакей и нейросети,] историю можно показать с фольклорным сказочным настроем», – рассказал «Татар-информу» Оленин.

По словам Никиты Оленина (справа), все съемки проходили в черном ящике Универсального зала, о павильонном потенциале которого говорили с самого открытия нового здания театра Камала Фото предоставлено Андреем Лысяковым

Если бы такие же съемки проходили на натуре, чтобы «состарить» современную улицу, убрать все вывески и витрины, пришлось бы завешивать хромакеем целые фасады домов. Даже при использовали «легких визуальных эффектов», или VFX, на площадке должен быть отдельный специалист. Привлечение всех означенных инструментов существенно сократило и сроки производства, ведь даже условные недочеты во внешнем облике сцены решались одним промптом, а использовать их может любой пользователь программ трехмерного моделирования.

«Это основы 3D-визуализации. У меня много знакомых, кто работает в игровой индустрии, в том числе за рубежом. Они активно осваивают нейронки просто потому, что это упрощает [работу]. Чтобы поменять фон, ты тратишь 30 секунд вместо 30 минут», – поделился Оленин.

«Мы хотим сделать зрелище»

Но команде проекта предстоит еще много работы, и конкретных сроков его сдачи режиссер не назвал. Выход мини-сериала приурочен к 120-летию татарского театра, а день его рождения отмечают 22 декабря. Но Лысяков выразил надежду, что команда завершит работу раньше.

«Есть полное ощущение, что здесь работы на два часа. Но когда заканчиваешь монтаж сцены, понимаешь, что прошло трое суток. Когда кажется, что все уже готово, смотришь на большом экране – а там просто шум», – рассказал Лысяков. Однако, добавляет Оленин, такие технические проблемы – это единственный минус «виртуального продакшена».

Работа над трехмерной моделью Фото предоставлено Андреем Лысяковым

После показа мини-сериала на большом экране режиссер фильма уверен, что нужно менять видеокарту, но это по-прежнему многократно дешевле досъемок на натуре с живыми актерами.

«Дело все в том, что очень хочется показать какой-то инновационный, свежий продукт, который будет одновременно и полезным, и очень зрелищным и развлекательным», – поясняет он.

По словам Лысякова, серьезный исторический и научный продукт рискует быть непринятым широкой публикой. Можно сделать продукт очень детальным и фактурным, но он может оказаться попросту скучным для зрителя и уйти на полку. «А мы хотим сделать зрелище», – подчеркивает он.

Однако разработка даже таких проектов требует средств, которые гранты Минкультуры РТ обеспечить не в силах.

«Региональных грантов не хватит вообще ни на что. Если же сравнивать с большими современными полнометражными [фильмами], мы экономим примерно в 11-12 раз», – сообщил режиссер фильма.

Фото предоставлено Андреем Лысяковым

«Виртуальный продакшен» занял около четырех месяцев, тогда как реальные съемки заняли всего шесть смен, за которые было отснято 70 сцен. Для кино это невероятная производительность, отмечает Лысяков, ведь в среднем за один съемочный день снимают до двух сцен.

Сейчас у команды есть уверенность, что такой подход к кино может дать хороший результат. Уже готов поэпизодник нового проекта о древних городах Волжской Булгарии, и снят он будет в основном по той же технологии: «павильоны» театра Камала, хромакей и живые актеры. Но часть сцен на этот раз все же будет снята на натуре.

Технологии спасут татарстанское кино?

«В рамках этого эксперимента, а это эксперимент, мы вырабатываем технологию, которая позволит нам регулярно делать фильмы, где актеры будут играть на зеленом фоне, а декорации будут цифровыми», – продолжает Андрей Лысяков.

Никита Оленин добавляет, что в Татарстане никто ничего подобного, то есть только с использованием хромакея, не снимал. Как правило, говорит он, в кадре находится артист в образе, а фоном плывут архивные записи.

Фото предоставлено Андреем Лысяковым

Но идея привлечь современные технологии для минимизации бюджета уже давно витает в воздухе в республике. Документальный фильм, снятый целиком с помощью ИИ-технологий, в прошлом году представил специалист по цифровому дизайну Максим Мальков. Над сценарием и визуализацией фильма работали воспитанники Казанской школы-интерната №1 для детей с ОВЗ.

В тот же день, когда в театре Камала представили «Золотые буквы», студия «ШАЯН мультфильм» показала татароязычный мультсериал «Внук Шурале – Шуркай», также созданный при помощи искусственного интеллекта. Работу оценил Марат Ахметов и предложил эту работу продолжить. До этого у студии уже была проба пера в ИИ-анимации – в 2024 году вышел мультсериал «Шаян Галим».

На помощь кинематографу пришли технологии. Татарское национальное кино стремится к своему расцвету дешево и сердито, но если в анимации плоды уже довольно очевидны, то что будет с игровыми фильмами? Пока что передовые технологии, которые в Голливуде освоили еще в прошлом веке, в Татарстане используются на уровне эксперимента, но по неясной причине высокая «миссия» Лысякова дарит надежду.